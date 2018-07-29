5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى في الشارع

29 يوليه 2018 - 06:56 م

قررت محافظة القاهرة، منع ذبح الأضاحي بشوارعها، وفرض غرامة على المخالفين، حفاظًا على المنظر الحضاري والحفاظ أيضًا على صحة المواطنين، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه تم حظر ذبح الأضاحي بالشوارع، وفرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه، على المخالفين وتخصيص المجازر للذبح، حفاظًا على الشوارع من انتشار الدماء بها، وتلويثها وأيضًا الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار الأمراض.

من ناحيته، قال الدكتور شريف مجدي، رئيس حي الساحل بالقاهرة، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، مشددًا على تنفيذ العقوبة وتحصيل الغرامة للمخالفين الذين سيقومون بالذبح في الشارع أو أمام المحلات والجزارة وتخصيص المجازر لذبح الأضاحي وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.