صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

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تحت عنوان: "دماء على النيل.. من قتل مدير مشروع النهضة؟"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه قبل أيام عثر على سيمجنيو بيكلي، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي قتيلاً بعد إطلاق رصاصة على رأسه، داخل سيارته بالعاصمة أديس أبابا.

وأشارت إلى أن بيكلي، يدير العمل في مشروع سد النهضة، الذي من شأنه تغيير مستقبل الدول الإفريقية، ويجعل إثيوبيا قوى عظمى على صعيد الطاقة، في الوقت الذي تخشى فيه مصر من أن يمس إمداداتها من مياه نهر النيل.

وتابعت: "الميدان الذي كانت تتواجد به السيارة هو عبارة عن ساحة كبيرة تمتلئ بالسيارات والمشاة في ساعات الصباح"، واصفة بيكلي بأنه "أيقونة ووجه معروف لمشروع النهضة الذي يأتي في قلب اهتمامات إثيوبيا بالتحول إلى أكبر مصدر للطاقة بالقارة السمراء". 

واستكملت: "أديس أبابا تدفع مشروع النهضة للأمام، على الرغم من الاعتراضات التي عبرت عنها مصر طوال السنوات الماضية؛ حيث تخشى الأخيرة من تأثير الأمر على تدفق المياه لأراضيها، في وقت يعتبر فيه نهر النيل هو مصدر الماء الأساسي لها"، لافتة إلى أنه "في يونيو الماضي التقى مسئولو البلدين وتعهدوا بحل الخلافات بالطرق السلمية".

وذكرت "أنه في العاصمة الإثيوبية تظاهر نهاية الأسبوع مواطنون أمام مبنى التليفزيون الحكومي مطالبين بالعدالة لمدير مشروع النهضة، المئات من الأشخاص تظاهروا كذلك في مسقط رأس القتيل، وخلال المظاهرات تم إطلاق الأعيرة النارية".

وأضافت: "حتى الآن تم بناء 63 % من السد، وحكومة أديس أبابا تؤكد أنها ستنتج 60 ألف ميجا وات مع اكتمال المشروع، الحديث يدور عن مشروع يتكلف حوالي 4 مليارات دولار، وعلى مدار السنوات روجت حكومة إثيوبيا للسد كرمز لخطوات الدولة الإفريقية نحو مستقبل أفضل بكثير، ومن شأن تشييده أن يكتمل بعد عامين، لكن مؤخرًا أعلنت الحكومة هناك أنها قد تتأخر في بنائه ويستغرق وقتا أطول من ذلك".  

وختمت الصحيفة: "وفاة مدير المشروع جاءت في وقت يقود فيه رئيس الحكومة الإثيوبية سلسلة من الإصلاحات العميقة التي من شأنها تغيير الدولة، ومنذ صعوده للحكم في إبريل نجح الرجل في إطلاق سراح معتقلين سياسيين وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد وتحسين العلاقات مع الجارة إريتريا بشكل دراماتيكي، وهي الدولة الإفريقية التي ظلت أكبر عدو لإثيوبيا لسنوات طويلة". 


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