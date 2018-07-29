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محافظ الغربية: عازمون على إزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة

قبلي وبحري

إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الغربية
إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الغربية

محمد عبدالناصر

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الجهات الآمنية

محافظ الغربية

حملة إزالة

سكرتير عام محافظة الغربية

الجهات التنفذية

قام اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية اليوم الأحد،  بحملة إزالة مكبرة بقريتى تاج العجم والمنشية الجديدة بمدينة السنطة بإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة ضمن فاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

 وقد شارك فى الحملة كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة وتحقيق 10 حالات تقنين أوضاع بإجمالى مساحة بلغت 4175 م2. 

فى المقابل أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،  أن المحافظة مستمرة فى إزالة كافة أشكال التعديات واسترداد حق الدولة وإحالة المخالفين إلى القانون وعدم التسامح مع أى متعد. 









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