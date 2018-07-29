مقتل مدير مشروع «سد النهضة» لن يوقف بناءه

29 يوليه 2018 - 06:09 م

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمام حشد جماهيري في المنتدى التشاوري للمغتربين الأثيوبيين في العاصمة واشنطن، إن "من يتخيل بأن بناء السد سيتوقف بمقتل الراحل المهندس سيمنيو بيكيلي جاهل ولا يعرف الحقيقة".

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن عملية بناء السد منطلقة بقوة حتى النهاية و"سننتهي منها كما بدأناها".

وأضاف رئيس الوزراء، أن العدالة ستطال كل من تورط بهذه الأعمال البشعة واللا إنسانية، لافتا إلى أن القتل علامة الهزيمة.

وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء "دعونا نكسر الجدار، دعونا نبني جسرًا.. دعونا نبني إثيوبيا الموحدة.. دعونا نبني مجتمعا إثيوبيا واحدا.. دعونا ننظر إلى الداخل ونفتش أنفسنا - لنأخذ فقط الأفضل من تاريخنا ونشارك في هدف مشترك، دعونا نبني مجتمعًا عادلًا".

وقال: "إن الجالية الإثيوبية تجسد دولتنا الغنية والمتنوعة وهي سفراؤنا العالميين"، مضيفًا "إننا نأتي إليكم ليس بسبب احتياجاتنا العاجلة بل لأنكم جزء لا يتجزأ من هويتنا وتجديدنا وديمقراطيتنا".

وأشار إلى أن إثيوبيا تمكنت من الحفاظ على سيادتها وحريتها، مؤكدا أهمية ترجمة هذا الكنز المجيد إلى بناء إثيوبيا آمنة ومزدهرة وديمقراطية.

ودعا رئيس الوزراء جميع أعضاء الجاليات الإثيوبية في المهجر المقيمين في أمريكا الشمالية إلى الوقوف بروح واحدة للوطن الأم.