«السيسي» يوجه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب المنعقد حاليًا بجامعة القاهرة، إن مصر مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالدولة الفلسطينية ومع حدود  دولة فلسطينية واحدة علي حدود ما قبل عام 1967 .

وأكد السيسي، أن مصر تقف مع الأشقاء في فلسطين وهي تدعم وجود دولة لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مصر تحاول إتمام المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وأن موقف مصر واضح في قطاع غزة وهو التخفيف من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وقال السيسي، إنه يتوجه برسالة للرأي العام في إسرائيل وهي "عندنا فرصة عظيمة للاستقرار في المنطقة وعليهم أن يتعاونوا في  تحقيق السلام في المنطقة، وأكد السيسي أن مصر لا تستطيع فرض حل لا توافق عليه السلطة الفلسطينية، وأن مصر داعمة لمواقف الشعب الفلسطيني، وتعمل علي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

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