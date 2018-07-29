«البنزرتي» مديرًا فنيًا لمنتخب تونس

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البنزرتى

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، تعيين فوزى البنزرتى مديرًا فنيًا لمنتخب تونس، وذلك بعد رحيله من تدريب الوداد المغربى.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية، فإن البنزرتى وقع على عقد لمدة موسمين قابلين للتجديد، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وكان نبيل معلول قدم استقالته بعد نهاية مشوار النسور فى مونديال روسيا للالتحاق بفريق الدحيل القطرى؛ ويقع المنتخب التونسى فى مجموعة المنتخب الوطنى مع النيجر وسوازيلاند، وكان نسور قرطاج قد تغلب فى الجولة الاولى على الفراعنة 1-0.

جدير بالذكر أن البنزرتى أشرف على تدريب الوداد فى آخر مباراة له مساء السبت، والذى تغلب خلالها حامل لقب دورى أبطال أفريقيا على حوريا كوناكرى الغينى 2-0.


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