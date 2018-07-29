«السيسي»: «مصر شكل تاني بعد عامين»

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر في 30/6/2020 ستكون شكل تاني، مؤكدًا أن هذا الموعد سيشهد إنجازات كبيرة.

وعدد الرئيس خلال كلمته في فقرة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، الإنجازات المنتظر تحقيقها، قائلًا: الاكتفاء الذاتي من الغاز وسيزيد بالإضافة إلى افتتاح مصانع ومشاريع تخدم المصريين.

وتابع الرئيس :"حد يسألني زودت غاز المنازل ليه؟ المواطن اللى معندوش خطوط أنابيب توصل لبيته فى المناطق غير المخططة وبالتالي نخاف ندخلها الغاز يحصل كارثة.. بنكتفي ندي الغاز لطبقات لديها التخطيط العمراني يسمح إن ميكونش فى التحديات الأمنية فيما يخص الغاز.. ودي طبقة فى ظروف أفضل من الآخرين.. بندي أنبوبتين لمحدود الدخل بـ100 جنيه في الشهر فلازم نرفع سعر الغاز فى المنازل أيضًا للطبقة الأفضل.. عدالة اجتماعية ولا لأ.. حلال ولا حرام».

وأوضح الرئيس في كلمته:« البنية الأساسية اللى اتعملت لصالح هذا المشروع تكلفت الكثير بالإضافة إلى شبكة الطرق وتطورها».

وقال: إن هذا التاريخ سيشهد أيضًا افتتاح المرحلة الأولى من كل المدن التى تم الإعلان عنها (العاصمة الجديدة.. العلمين الجديدة.. الإسماعيلية الجديدة.. شرق بورسعيد أو السلام.. وكذلك 6 مدن بالصعيد).

ومن ضمن الإنجازات التي سيتم الانتهاء منها تطوير الجامعات والمستشفيات، كما سيتم افتتاح مشروعات ومصانع لصالح الشعب وتطوير السكة الحديد التي رفضت زيادة أسعارها إلا عندما يتم تطويرها بشكل يليق بالمصريين.


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