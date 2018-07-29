  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:26 م
بحث متقدم
«السيسي»

الرئيس يرمي بكرة المصالحة في ملعب الشعب.. فهل يقبل؟

جنازة مدير سد النهضة

شاهد.. ماذا حدث في جنازة مدير «سد النهضة»

واحة جغبوب

رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر

جامعة الأزهر

«الكتاب الموحد» يثير الجدل داخل جامعة الأزهر

الطبيب المتهم

تفاصيل جديدة حول إيقاع «عنتيل الأطباء» بضحاياه

أرشيفية

شهادات تخرُّج الإسلاميين من السجون

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

الشمس تشرق من الغرب

حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها

بعد الإفراج عنها..

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

عرب وعالم

أردوغان وعهد التميمي
أردوغان وعهد التميمي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"إليسا" تعلق على الإفراج عن عهد التميمى

#

بالفيديو ..أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها

#

كيف احتفلت "التميم" بخروجها من سجن الاحتلال

#

بالفيديو.. لحظة خروج عهد التميمي

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصل بالفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عامًا)، المفرج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لتهنئتها على شجاعتها وصمودها.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية، للوكالة، إن أردوغان اتصل بالمعتقلة السابقة، على خلفية الإفراج عنها اليوم، وهنأ التميمي صاحبة "جائزة حنظلة للشجاعة"، على شجاعتها وصمودها.

وأكّد الرئيس التركي أن إطلاق سراح التميمي المعروفة بـ"فتاة فلسطين الشجاعة"، يبعث على السعادة.

وأشارت المصادر الرئاسية، أن والدة الفتاة الفلسطينية السيدة "ناريمان"، كانت بجانب ابنتها خلال الاتصال الهاتفي مع "أردوغان".

وبيّنت أن الرئيس التركي أكّد لأسرة التميمي أن تركيا ستواصل دعمها لنضال الفلسطينيين المشروع.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، عن "عهد" ووالدتها "ناريمان" على مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية في مارس الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية مع فريق الدفاع عنها.

وتحوّلت التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 ديسمبر 2017 إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية.

وتسلمت "عهد" جائزة "حنظلة للشجاعة" عام 2012، من قبل بلدية "باشاك شهير"، في تركيا، لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي.

والتقت في حينه برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها
» «الشناوي»: لم أقصد إهانة رئيس الزمالك
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة
» بالصور.. تغيير اسم نجوم المستقبل وشعاره
» «علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» ترحيل مني المذبوح لسجن النساء
» «أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)