رسميًا.. تغيير اسم «الأسيوطي» لـ«بيراميدز»

29 يوليه 2018 - 05:28 م

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، الأندية بتغيير اسم نادي «الأسيوطي سبورت» ليصبح نادي "بيراميدز".

وكان بيراميدز قد قام في وقت سابق بمراسلة اتحاد الكرة، بشأن تغيير اسم نادي الأسيوطي.

وقام أحد المستثمرين العرب في وقت سابق بشراء نادي رخصة فريق الأسيوطي، وتحويله لنادي بيراميدز، للمشاركة في المسابقات المصرية بالموسم الجديد.

وعلى جانب أخر، قام عامر حسين بالتأكيد على السماح لكل ناد بحضور 15 من أعضاء مجلس الإدارة، و25 من أعضاء الإدارة التنفيذية للنادي.

وأشار رئيس لجنة المسابقات، بأن هذا القرار سيتم تنفيذه لحين وجود أي تعليمات جديدة من القيادات الأمنية بشأن أعداد الجماهير المسموح بها دخول المباريات.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة، عن اتفاقه مع رابطة الأندية المحترفة على حضور 2000 مشجع لكل نادي يستضيف مباراة في الدوري بجانب 200 مشجع للنادي الضيف في المباريات.

وشدد عامر حسين في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، على عدم وجود أي رد من الأمن بشأن الموافقة على زيادة أعداد الجماهير.