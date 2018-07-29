  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:26 م
بحث متقدم
«السيسي»

الرئيس يرمي بكرة المصالحة في ملعب الشعب.. فهل يقبل؟

جنازة مدير سد النهضة

شاهد.. ماذا حدث في جنازة مدير «سد النهضة»

واحة جغبوب

رفض ليبي لضم واحة «الجغبوب» لمصر

جامعة الأزهر

«الكتاب الموحد» يثير الجدل داخل جامعة الأزهر

الطبيب المتهم

تفاصيل جديدة حول إيقاع «عنتيل الأطباء» بضحاياه

أرشيفية

شهادات تخرُّج الإسلاميين من السجون

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

الشمس تشرق من الغرب

حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها

سعر الدولار والريال أمام الجنيه

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

#

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

#

بالأسماء.. بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

أردوغان

عهد التميمى

يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، 29 يوليو.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا للبنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، سجل سعر الدولار 17.84جنيه للشراء و17.94 للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر والبنك الأهلي، 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع.

أما عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، فسجل 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» حقيقة اقتراب ظهور الشمس من مغربها
» «الشناوي»: لم أقصد إهانة رئيس الزمالك
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة
» بالصور.. تغيير اسم نجوم المستقبل وشعاره
» «علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» ترحيل مني المذبوح لسجن النساء
» «أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)