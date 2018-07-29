سعر الدولار والريال أمام الجنيه

خالد الشرقاوي
يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، 29 يوليو.
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا للبنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.
وفى بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، سجل سعر الدولار 17.84جنيه للشراء و17.94 للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر والبنك الأهلي، 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع.
أما عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، فسجل 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
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