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محيي: نقابة المحامين في خطر والدقهلية تسير بنا للنفق المظلم

الحياة السياسية

نقابة المحامين
المحامين

شيماء السيد

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المحامين

سامح عاشور

النقابة

كارنيهات

أكد عمرو محيي وكيل نقابة محامي القاهرة، أنه بعد أحداث الدقهلية واستخراج كارنيهات هوية للمحامين بعيدًا عن النقابة العامة وانفراد صاحب السلطة بالقرار والمواقف السلبية الضعيفة لأعضاء النقابة العامة والفرعيات ومساوئ التنقية رغم أهميتها وعدم السماع للرأي الآخر، يؤكد أن النقابة تسير وبقوة إلى النفق المظلم .

وأضاف محيي، أن أحداث الدقهلية حدث شديد الخطورة ويجب على رب البيت رأب الصدع دون كبرياء ويجب التعامل معها بحزم وحذر فى أن واحد .

وأضاف محيي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أحداث الدقهلية وأحكام مجلس الدولة غير المنفذة وسداد الرسوم بإنذارات للحاصلين على الأحكام ومدى تأثير ذلك على العملية الإجرائية لانتخابات المحامين القادمة وأين ستذهب بنقابة المحامين.


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