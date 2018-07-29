طلقات سياسية

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محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

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•   تساؤلات للرئيس عبدالفتاح السيسى :  أعلنت مراراً وتكراراً عدم رضاءك عن حال الإعلام المصرى وفشله فى توصيل الحقائق للناس ، ولذلك نسأل سيادتك : هل قمت بمحاسبة المسئولين عن هذا الملف ؟ وهل حاسبتهم على سوء اختياراتهم واصرارهم على الإستعانة بهؤلاء الضعفاء مهنياً ؟ وهل فكرت فى محاسبتهم على إهدار المليارات فى هذا المجال طوال الخمس سنوات الماضية ؟ ولماذا تصر سيادتك على بقاء تلك الوجود الفاشلة حتى الآن ؟!!.
•   رسالة للرئيس : خلال مؤتمر الشباب الذى عقد أمس واليوم بجامعة القاهرة  ، كشفت عن جهودك ورغبتك فى حماية المصريين من الفقر و " العوز " وهدفك فى أن يعيشوا حياة كريمة ..وهنا نسأل سيادتك : هل تعلم ياسيادة الرئيس أنه فى الوقت الذى لا تجد فيه نسبة ليست بالقليلة من المصريين " قوت يومهم " بسبب غلاء الاسعار وسوء الخدمات نجد أن أحد رؤساء التحرير الذين يعملون فى صحيفة تابعة لما يسمى ب " الإعلام الموازى "  أى الذى يتم تمويله من الدولة " من الباطن "  يتقاضى شهرياً 280 ألف جنيه شهريا أى 9300 جنيها فى اليوم الواحد ؟!!!. 
•   رسالة الى من يهمه الأمر : الإعلام الحقيقى الذى يصل للناس يصنعه " اعلاميين حقيقيين " وليس " شوية خدامين " ينفذون ما يطلبه منه اسيادهم !!!! .
•   الحاضرون لمؤتمر الشباب والمحاسيب يرفعون شعار " ابدع انطلق " أما باقى الشعب فلسان حالهم " اتفلق .. احترق " .
•   مؤتمرات الشباب يكرر فيها المسئولون نفس الكلام ويحضرها نفس الوجوه وانطباعات الناس عنها لا تتغير !!!! .
•   أحوال الناس التى وصلت لمرحلة " العذاب والهباب " لن يصلحها حتى لو عقدوا ألف " مؤتمر شباب " !! .
•   الأوضاع فى مصر حالياً عكس " طبق الكشرى "،  الناس " الكمالة " تتصدر المشهد والناس " السوبر " على الهامش !! .
•   أكبر مشكلة فى مصر أن هذا الشعب المسكين يقوم بتحضير " العفاريت " وبعد ذلك لا يستطيع " صرفها " .. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم !!!  .
•       البرلمان المصرى أصبح بالفعل مجلسا ل " النواب " وليس ل " الشعب " !!!! .
•        مصطفى بكرى: مشروع قانون لضريبة تصاعدية.. "30% على الدخل الزائد عن مليون جنيه"  
          التعليق : فى حال اقرار هذا القانون خلال دور الإنعقاد الرابع .. هل سيلتزم أعضاء مجلس النواب وجميعهم بدون استثناء دخلهم يتجاوزهذا المبلغ بمراحل بسداد هذه القيمة ؟ بصراحة اشك فى ذلك !!!. .
•       الخبر .. هيئة  السكة الحديد تعتذر عن تعطل قطارات الصعيد بسبب خروج قطار عن القضبان بأسوان
    التعليق : الإعتذار وحده لا يكفى .. الإقالة أو الإستقالة هى الحل بعد تكرار تلك الحوادث والكوارث  .

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