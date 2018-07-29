نزيف الشباب علي الأسفلت

29 يوليه 2018 - 04:31 م

تسببت حوادث الطرق السريعة في فجيعة وحزن شديد لبعض الأسر، حيث وفي إسبوع واحد فقدنا من أقاربنا ومعارفنا شباب قد نال أحسن تربية وأرقي درجات التعليم، منهم شاب وزوجته وإبنتهم التي لا يتجاوز عمرها سنة واحدة، وعروس وعريسها والتي لم يمر علي زواجهما شهراً قتلهم الإهمال وأخطاء الغير ممن يقودون شاحنات أو تراخي بعض من المسئولين عن حماية ومتابعة الطرق السريعة، لأن المهندس مازن خالد عبد المجيد سيف، والذي توفي هو وزوجته وإبنته في أحد الطرق السريعة، لم يتركهم لصوص الطرق السريعة وهم غرقي في دمائهم فقاموا بتجريدهم –بصورة لا إنسانية-من كافة متعلقاتهم، من مصوغات وتليفوناتهم المحمولة وحتي لم يتركوا اللعب ومتعلقات طفلتهم البريئة، حتي لم يتركوا شيئاً للدرجة التي كان من الصعب التعرف علي هويتهم حتي يتم الإتصال بذويهم، حدث هذا بعد أن تركهم وهرب سائق النقل بالمقطورة والذي إنحرف وتسبب في الحادث.



أحد نتائج الإهمال واللامبالاة من بعض السائقين المخالفين، وأيضاً غياب عسكري مرور لتنظيم نقاط هامة والتي يستخدمها السائقين للإلتفاف –يو تيرن-والسير في الطريق المعاكس، أمس تسبب حادث مروع أمس عند بلدتي قرية سنديون مركز قليوب في وفاة عدد من الشباب، بعضهم كان ينتظر خلال أيام قليلة أول حادث سعيد في حياته وهو ولادة إبنه، والذي سوف يولد ولن يري أبيه، حيث تهور سائق شاحنة كبيرة وإستخدم نقطة الإلتفاف خطأ إختصاراً للمسافة وهي ليس من حقه، لكن ونظراً لغياب عسكري مرور في مثل تلك النقط فيحكم المرور فيها منطق الفهلوة والشطارة والتهور. رحم الله هؤلاء الشباب ضحايا الإهمال واللامبالاة.

