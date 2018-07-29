إضاءات..!!

29 يوليه 2018 - 04:29 م

بعض الأغنياء جدا خاسرون..ليس كل شيء يُشترى بالمال..الصحة...السعادة ..الهناء وراحة البال والضمير...لقاء الناس.. العيش والتمتع بالعفوية في الحياة...نخطئ حين نعتقد أن المال يُحقق لنا كل شيء في الحياة.

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اِقترنت التربية بالتعليم في كافة البحوث العلمية والمعرفية..لأنّ تهذيب النفس هومسلك العلم الصحيح ..تأدب قبل أن تتعلم وتكسب العلوم والمعارف والفلسفة..وعبرالعصور والأزمنة كانت التربية قبل العلم..ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يُتوِّج ربُّه بخلاق.

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كثيرون يملكون شهادات ورقية..جامعية ومدرسية..الشهادة المدرسية والجامعية هي تقييم لمسيرتك ..لكن التقييم الحق هو تكوينك...العبرة ماذا تكسب في عقلك وذاتك ومهاراتك..العمل الذاتي والمجهود قبل الشهادة..العالم يتجه نحو التكوين المهاري لا الورقي ..واليوم هو عصر الجامعة الفاعلة التي لا تنتج الأفكاروتُكوِن العقول المبدعة ..المبتكرة والمخترعة ..المطلة على الميدان الحياتي و العملي والبحثي .

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** كاتب جزائري