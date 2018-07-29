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تفاصيل لقاء «السيسي» برئيس الكونجرس اليهودي

الحياة السياسية

السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي
السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي

محمد محمود

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وأكد السيسي مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، بما يساهم في توفير واقع جديد في المنطقة يساعد في عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها، وفق المتحدث باسم الرئاسة.

وقال موقع "كل هزمان" الإخباري العبري، إن "السيسي أعلن خلال اللقاء أن تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة للوفاء بمسئولياتها، من شأنهما أن يساعدا في دفع الجهود لإحياء مسيرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية".  

وفي مارس الماضي، هاجم رون لاودر الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياها بتعزيز الشرخ بين أبناء الشعب اليهودي حول العالم.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "حكومة نتنياهو بسياساتها ونهجها تخلق واقع دولة واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وتعتمد الإكراه الديني الذي يحولها من دولة حديثة إلى دولة دينية تبعد عنها معظم يهود الشتات والمهجر".

وحذر لاودر في مقاله من أنه "إذا استمر الاتجاه الحالي، فسوف تواجه إسرائيل خيارًا صعًبا، إما منح الفلسطينيين حقوقًا كاملة ووقف تعريف إسرائيل كدولة يهودية أو حرمان الشعب الفلسطيني من الحقوق والكف عن كون إسرائيل دولة ديمقراطية؛ والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي حل الدولتين".

وفي سبتمبر الماضي، التقى لاودر مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للتباحث حول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والدفع بالعملية السياسية بالمنطقة.

وقال موقع "والاه" الإخباري العبري وقتها، إن لاودر "الذي يشغل منصب رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، زار المملكة الأردنية سرًا والتقى بالملك عبد الله قبيل لقاء العاهل الأردني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي كان من المرجح خلالها أن يبحث الطرفان موضوع العملية السياسية وحل القضية الفلسطينية".


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