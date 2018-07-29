ضبط 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية

29 يوليه 2018 - 04:11 م

ضبطت قوات الأمن السعودية منذ نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة.

وأكدت صحيفة "عكاظ" أن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت بتاريخ 15 نوفمبر الماضي في كافة مناطق المملكة أسفرت حتى 26 يوليو الجاري عن ضبط 1483009 أشخاص، معظمهم (أكثر من مليون و120 ألفا) مخالفون لنظام الإقامة، بالإضافة إلى 246.4 ألف مخالف لنظام العمل و116 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الذين تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة يتجاوز 28.4 ألف شخص، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيون، فضلا عن أكثر من ألف شخص ضبطوا عند محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ويتجاوز عدد من تم ضبطهم لتورطهم في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم 2.3 ألف شخص، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 474 شخصا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 458 منهم وإخلاء سبيلهم.

ويتجاوز عدد الذين يجري إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11.8 ألف وافد مخالف، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 254.2 ألف مخالف وإحالة 206.6 ألف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بالإضافة إلى إحالة نحو 256 ألف مخالف لاستكمال جوازات سفرهم، علاوة على ترحيل 377.5 ألف مخالف.