احتفاء فتاة في ظروف غامضة بالقليوبية

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يكثف ضباط مباحث مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جهودهم لكشف غموض تغيب فتاة من قرية كفر طحا.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغًا من محمد شحات فلاح ومقيم كفر طحا، يفيد بتغيب نجلته "زينب" 18 سنة ومقيمة ذات العنوان.

وقال والد المتغيبة، إنه تلقى عددًا من الرسائل منها "زينب بنتك ماتت"، "بنتك فى مصر"، "انت مين"، وذلك من رقم هاتف 01121604322، وعندما حاولت الاتصال به تبين أنه مغلق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتم تحرير محضر رقم 6234 إداري مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

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