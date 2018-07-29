الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

29 يوليه 2018 - 03:04 م

تسببت تدوينة لمستشار ولي عهد أبوظبي السابق عبد الخالق عبد الله في حرب كلامية علي تويتر مع مذيع الجزيرة " جمال ريان".

عبد الخالق كان قد غرد علي حسابه علي تويتر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تخلى عن دعمه للربيع العربي وحماسه للتحول الديمقراطي في مصر والوطن العربي بسبب الأداء المتردد والسيء للرئيس المعزول محمد مرسي واقتناعه أن الإخوان والإسلام السياسي عموما لا يختلفون كثيرا عن القاعدة وينهلون من نفس المنبع.

تغريدة عبد الله دفعت مذيع الجزيرة للرد عليه قائلا : هذا الكلام غير صحيح يا دكتور ، فقد التقيت شخصيا في واشنطن مستشارا لأوباما ، أثناء ولايته الثانية ، و قد نقل لي على لسان أوباما ، دعمه لثورات الربيع العربي ، لكن دولا عربية خذلته كما قال أوباما نفسه ، وأنت يا دكتور أول العارفين من تكون هذه الدول.

وأضاف ريان علي حسابه علي تويتر : "سيذكر التاريخ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، قد ساعد شعوب الربيع العربي قدر استطاعته، على إسقاط أنظمة دكتاتورية ، عمرها أكثر من ثلاثين عاما ،وأن العرب قد خذلوه".

كما حذر مذيع الجزيرة عبد الله قائلا : "خليك حذر يا دكتور في حديثك عن أوباما، لأن احتمالات عودته الى واجهة السياسة واردة ، إن ترشحت زوجته ميشيل لانتخابات الرئاسة المقبلة".

من جانبه وصف مستشار ولي عهد أبو ظبي مصادر مذيع الجزيرة بأنها غير موثوقة : " مصدرك يا أستاذ جمال لا يعتد به ولا يختلف عن المصادر التي تستقي منها قناة الجزيرة أخبارها المفبركة..اقترح عليك التقاعد وعلى بقية زملائك وزميلاتك الاستقالة الجماعية من قناة لم تعد تخشى الله".

مذيع الجزيرة أوضح في رده : "مصادري موثوق بها يا دكتور وعلى استعداد لجمعك مع مستشار اوباما نفسه في المكان والزمان الذي تختاره لتسمع ذلك بنفسك، وبعدين يا دكتور انت الذي شرفتنا في احتفالات الجزيرة في الذكرى 20 عاوزني أتقاعد".

كما طالب عبد الخالق بعدم حذف تغريدته قائلا : "أتمنى أن لا تحذف هذه التغريدة يا دكتور بعد عودة اوباما للرئاسة .