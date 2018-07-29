  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر03:53 م
بحث متقدم
الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد

الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

السيسي

السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

الريال الايراني

الدولار يدهس الريال الإيرانى

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

الحياة السياسية

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي
الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هجوم مصري على كاتب مُقرب من «بن زايد» بسبب«صلاح»

#

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

#

«بن زايد» يهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات الرئاسية

#

شاهد.. "بن زايد" ينشر صورة له مع السيسي

الربيع العربي

عبد الخالق عبد الله

محمد مرسي

الرئيس المعزول

مذيع الجزيرة

تسببت تدوينة لمستشار ولي عهد أبوظبي السابق عبد الخالق عبد الله في حرب كلامية علي تويتر مع مذيع الجزيرة " جمال ريان".

عبد الخالق كان قد غرد علي حسابه علي تويتر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تخلى عن دعمه للربيع العربي وحماسه للتحول الديمقراطي في مصر والوطن العربي بسبب الأداء المتردد والسيء للرئيس المعزول محمد مرسي واقتناعه أن الإخوان والإسلام السياسي عموما لا يختلفون كثيرا عن القاعدة وينهلون من نفس المنبع.

تغريدة عبد الله دفعت مذيع الجزيرة للرد عليه قائلا : هذا الكلام غير صحيح يا دكتور ، فقد التقيت شخصيا في واشنطن مستشارا لأوباما ، أثناء ولايته الثانية ، و قد نقل لي على لسان أوباما ، دعمه لثورات الربيع العربي ، لكن دولا عربية خذلته كما قال أوباما نفسه ، وأنت يا دكتور أول العارفين من تكون هذه الدول.

وأضاف ريان علي حسابه علي تويتر : "سيذكر التاريخ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما  ، قد ساعد شعوب الربيع  العربي  قدر استطاعته، على إسقاط أنظمة دكتاتورية ، عمرها أكثر من ثلاثين عاما ،وأن العرب قد خذلوه".

كما حذر مذيع الجزيرة عبد الله قائلا : "خليك حذر يا دكتور في حديثك عن أوباما، لأن احتمالات عودته الى واجهة السياسة واردة ،  إن ترشحت زوجته ميشيل لانتخابات الرئاسة المقبلة".

من جانبه وصف مستشار ولي عهد أبو ظبي مصادر مذيع الجزيرة بأنها غير موثوقة : " مصدرك يا أستاذ جمال لا يعتد به ولا يختلف عن المصادر التي تستقي منها قناة الجزيرة أخبارها المفبركة..اقترح عليك التقاعد وعلى بقية زملائك وزميلاتك الاستقالة الجماعية من قناة لم تعد تخشى الله".

مذيع الجزيرة أوضح في رده : "مصادري موثوق بها يا دكتور وعلى استعداد لجمعك مع مستشار اوباما نفسه في المكان والزمان الذي تختاره لتسمع ذلك بنفسك، وبعدين يا دكتور انت الذي شرفتنا في احتفالات الجزيرة في الذكرى 20 عاوزني أتقاعد".

كما طالب عبد الخالق بعدم حذف تغريدته قائلا : "أتمنى أن لا تحذف هذه التغريدة يا دكتور بعد عودة اوباما للرئاسة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "إليسا" تعلق على الإفراج عن عهد التميمى
» "شيري" تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود
» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين
» بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم فى الأسواق
» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية