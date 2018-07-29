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فوائد سحرية للتين الشوكي في علاج السكر والكبد

صحة وتغذية

تين شوكي
تين شوكي

متابعات - أمينة عبد العال

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يعتبر التين الشوكي من الفاكهة الموسمية والتي تزهر في وقت الصيف، وأشارت العديد من الأبحاث إلي الفوائد الصحية للتين والتي تساهم في علاج الكثير من الأمراض.

فوائد التين الشوكي

 يحتوي التّين الشوكي على العديد من المركّبات والعناصر الغذائيّة المهمّة التي تكسبه الكثير من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان، ومن هذه الفوائد نذكر ما يأتي:

يتمتع التين الشوكي بخصائص مضادّة للأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرّة وخصائص مضادّة للالتهابات.

يساعد على حماية الخلايا العصبيّة ووقايتها من التلف.

يعتبر مصدراً غنيّاً بفيتامين ج،  الذي يساعد على تحفيز الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم البيضاء، كما أنَّه يدخل بمختلف العمليّات الحيوية والتمثيل الغذائي.

يساعد على الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري.

 يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص السكر من الجهاز الهضمي، باعتباره مصدراً غنياّ بالألياف الغذائية.

يساعد على علاج تضخم البروستات ، وسرطان البروستات .

يساعد على تخفيف أعراض قرحة المعدة.

يعتبر مصدراً جيداً للألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على وقايته من الأمراض المختلفة.

يحافظ على صحة القلب، لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تقليل مستوى الكولسترول الضارّ أو المنخفض الكثافة في الدم، والبوتاسيوم الذي يساعد على انخفاض ضغط الدم، والبيتالين الذي يساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية.

يساعد على فقدان الوزن؛ وذلك لاحتوائه على القليل من السعرات الحراريّة والدهون المشبعة.

يُستخدم في علاج العديد من الأمراض والحالات الطبيّة، ومنها:

زرق العين.

الجروح.

 الإعياء والتعب .

مشاكل الكبد.

 الرّبو .

جدير بالذكر أنَّه يمكن الحصول على فوائد التين الشوكي عن طريق تناول ثماره، وهو الخيار الأفضل، أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلص التين الشوكي.

أضرار التين الشوكي

 إن الإفراط في تناول التين الشوكي من شأنه أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصّحية غير المرغوبة، على رأسها الاضطرابات العديدة في الجهاز الهضميّ، حيث يتسبب في مشكلة الإمساك، ويقلّل من تخلّص الجسم من الفضلات والسّموم المتراكمة فيه.

 يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في تناوله، وخاصة في مرحلة تقشيره، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الشوك المؤذي للجلد، لذلك لا بدّ من تقشيره بعناية فائقة لتجنّب ذلك.

تُشير بعض الدراسات إلى أنّ هذه الفاكهة تؤثر بشكل سلبيّ في القوة الجنسية، وتعد قاتلة للحيوانات المنوية لدى الرجال. يعاني بعض الأشخاص من حساسية اتجاه تناول بعض أنواع الفواكه، منها التين الشوكي، ويختلف ذلك بين شخص وآخر لذلك لا يمكننا تعميم ذلك، ولم تثبت الأبحاث الطبية حول هذه الفاكهة أية أضرار أخرى.

الآثار الجانبية للتين الشوكي يُعتبر تناول ثمرة التين الشوكي آمناً لمعظم الأشخاص ولكن يمكن أن تسبب المكمّلات الغذائية التي تحتوي على مستخلص التين الشوكي مجموعة من الأعراض منها:

الصداع.

الغثيان.

الانتفاخ.

الإسهال.

 كما يمكن أن تسبب البذور الموجودة في التين الشوكي اضطرابات في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص كالإمساك بالرغم من ذلك فإنَّ بعض الأشخاص يستخدمون التين الشوكي لمعالجة حالات الإسهال المزمن.

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