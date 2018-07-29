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"أجايي" يعود للأهلي بـ"عكازين"

الرياضة

أجايي
اجايي

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قرر النيجيري جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي العودة إلى القاهرة مع بعثة الفريق العائدة من بتسوانا.

ومن المقرر أن يعود "أجايي" على "عكازين"، وذلك بسبب إصابته خلال لقاء فريقه بـ"تاونشيب" البتسواني ليلة أمس صابونة الركبة لقدمه.

وكان اللاعب قد خرج مصابًا في اللقاء الذى جمع الفريقين على الملعب الوطني بالعاصمة جابورون، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وكان طبيب الفريق قد أكد أن التشخيص المبدئي لإصابة جونيور أجايي هو عبارة عن خلع في صابونة الركبة، وتم التعامل معها فورًا من خلال رد الخلع في الملعب ومتوقع غيابه لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

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