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غلق 45 منشآة طبية مخالفة بالقليوبية

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أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم إغلاق 45 منشأة طبية مخالفة تتضمن 3 مراكز شهيرة للعلاج الطبيعي ومعامل لتحاليل وعيادات طبية بسبب مخالفتها للاشتراطات القانونية وإنذار أصحابها بضرورة توفيق الأوضاع وذلك بعد أن كشفت تقارير إدارة العلاج الحر والتفتيش مخالفة تلك المنشآت للشروط خلال الشهرين الماضيين.

وأشار الطباخ إلى أن المديرية أصدرت ما يقرب من 636 ترخيص للمنشآت الصحية المستوفاة للشروط خلال المرحلة الماضية منها 8 مستشفيات خاصة و110 مراكز طبية وعيادات تخصصية و66 مركز للعلاج الطبيعي و70 معمل للتحاليل و32 محل للنظارات الطبية على مستوى المحافظة.

وأكد الطباخ أن المديرية تشن حملات بصفة يومية على المنشأ ت الطبية، والتأكد من سلامتها حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

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