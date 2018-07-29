قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

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الخارج

محيي عيسي

ارحموا مصر

منظرون

الغرف المكيفة

استنكر القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي الدين عيسي ما يقوم به أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من عمليات " التنظير الفكري" ، وهم قابعون داخل الغرف المكيفة.

وأضاف عيسي علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك "منظرين" من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي ، يجلس أحدهم فى بيته آمنا ويكتب يوميا عدد من المنشورات يدعو فيه إلى العمل المسلح ضد الدولة كل هذا وهو جالس فى بيته مستمتعا بحياته.

وأوضح عيسي أنه من أكثر البلاء الذى يصيب من تيسرت له الأمور وسافر للعمل خارج البلاد هو شعوره بالعلو والاصطفاء و التخلى عن الانتماء عن وطن سنعود إليه يوما  ، لافتا إلي أنه إن طال الزمن أو قصر ستظل مصر المحروسة وطن يعيش فينا ونفتديه بأرواحنا ودمائنا ، فرفقا بمصر وأهلها.

وطالب أنصار مرسي بأن يرحموا مصر ، مشيرا إلي أنه من وقت لآخر يطل علينا بعضهم ليعرض صورا لجمال الطبيعة لمكان يعيش فيه.

وتابع قائلا : الغريب أن جميع بقاع العالم فى نظرهم هى أكثر نظافة ونظاما وتحضرا وأمنا من مصر حتى لو كانت الصومال أو دولة فى أدغال أفريقيا.

وأوضح أنه لو وقعت فى مصر حادثة أو نكبة تتفاوت المشاعر بين الشماتة والمقارنة بين الدولة التي يعيش فيها وبين ما يحدث في مصر.

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