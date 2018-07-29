» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية

29 يوليه 2018 - 01:33 م

يرى موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أن تحدي "رقصة كيكي" الذي انتشر مؤخرًا في مصر بصورة كبيرة، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضب وانزعاج الحكومة المصرية، إذا أقرت الحكومة عقوبة قد تصل إلى سنة سجنا وغرامة 3 آلاف جنية لمن يرقص "كيكى"، وهذا لتعريضه حياة الآخرين للخطر.

وقالت وسائل إعلام حكومية، الثلاثاء الماضي، إن الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في مصر لتأدية "رقصة كيكي" ورفعها على الإنترنت، إذ يواجهون عقوبات على مزاعم بأنهم يعرضون حياتهم للخطر وينتهكون الآداب العامة.

و"رقصة كيكي" هى رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها على موسيقى الأغنية "In My Feelings " للمغني الكندي دريك، مع ترك باب السيارة مفتوحًا.

وبالفعل انتشرت مقاطع فيديو عديدة لمشاهير مصريين، من بينهم حارس مرمى المنتخب المصري المخضرم عصام الحضري، وأيضًا الممثلتان دينا الشربيني وياسمين رئيس، وأضحى هاشتاج "كيكي" الآن من بين أعلى التريندات انتشارًا في مصر.

لكن بعض عشاق الرقص في مصر قد ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك حينما نشروا لأنفسهم مقاطع فيديو وهم يرقصون على موسيقى أغاني مصرية، ونشر مستخدم صورة لرجل وهو يركض بجوار حافلة نقل عام، محاولا اللحاق بها، مع وجود تعليق أسفل الصورة يقول:" لدينا تحدي كيكي آخر في مصر".

لكن "رقصة كيكي" قد أثارت على ما يبدو حفيظة السلطات المصرية التي شعرت بالقلق إزاء انتشار التحدي كالنار في الهشيم.

وبالفعل نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تحذيرًا جاء على لسان مسئول بوزارة الداخلية يقول فيه: "راقصو تحدي كيكي" من الممكن أن يواجهوا محاكمة لخرقهم قانون المرور في البلاد. ولم يدل المسئول بمزيد من التفاصيل.

قالت وسائل إعلام محلية إن التهم المنصوص عليها في قانون المرور، من بينها تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة المرور، من الممكن أن يُعاقب عليها بأحكام تصل إلى الحبس لمدة عام، وفرض غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيها ( ما يعادل 167 دولارًا).

ويرى رجال الدين أن تحدي "رقصة كيكي" يمثل تهديدًا لـ"للأخلاق والقيم الراسخة منذ فترة طويلة".

وقال أحمد المالكي، باحث في جامعة الأزهر، أكبر صرح ديني في العالم الإسلامي السني في تصريحات لـ "أسوشيتيد برس": "الرقصة التي انتشرت كالنار في الهشيم تنتهك الأعراف الاجتماعية ومنظومة الأخلاق".

وأكمل: "الدولة لديها كامل الحق في حماية مواطنيها ما تراه يمثل خطرًا على حياتهم".

وأول من قام بهذا التحدي هو النجم العالمي شيجي، وذلك بعد أن نشر فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغام الأغنية في الـ30 من يونيو الماضي، حيث لاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا وتخطى عدد مشاهداته الـ6 ملايين مشاهدة عبر حسابه الخاص على موقع مشاركة الصور الشهير "إنستجرام".