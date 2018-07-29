بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

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فيلم تسجيلي

المؤتمر الوطني للشباب

بدا التأثر على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تواجده في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السادس للشباب والذي تستضيفه جامعة القاهرة.

وبدأت الواقعة بعرض الفيلم التسجيلي الذي يحمل عنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي"، ضمن جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي".

وقامت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، بعرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "تطوير منظومة التأمين الصحي"، وخلال عرض الفيلم، تحديدًا حيث قالت إحدى السيدات التي تعاني من فيروس "سي" خلال الفيلم عبارة: "لقيت استجابة عمري ما توقعتها واهتمام عمري ما شوفته، حاجة غريبة بتحصل في البلد وكنت خلاص بقول إن مفيش تغيير. لا أنا بقولكم لا في تغيير".

ورصدت عدسة كاميرات المؤتمر الوطني السادس للشباب، لحظة تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة تلك السيدة تحديدًا، والتي أوضحت خلال كلماتها للجهود المبذولة في الدولة للقضاء على الحالات الموجودة على قائمة الانتظار والقضاء نهائيًا عن فيروس سي في مصر.

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