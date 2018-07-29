بالصور.. الإعدام لـ 6 من قيادات الإخوان

29 يوليه 2018 - 12:09 م

أصدرت محكمة الشعب التي كان يرأسها أحد قيادات الثورة جمال سالم، والعقيد أنور السادات وقتها وكان عضو يمين، والمقدم حسين الشافعي كان عضوًا لليسار الحكم بالإعدام لسبعة من قيادات الإخوان، عقب محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ديسمبر عام 1954، في الحادث المعروف بـ"حادث المنشية".











وكان علي رأس المحكومين وقتها مرشد الجماعة حسن الهضيبي، والذي خفف الحكم بحقه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

فيما تم تنفيذ الإعدام في الستة الباقين بسجن الاستئناف بباب الخلق، حيث كان القيادي الإخواني المستشار عبد القادر عودة على رأس الستة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بالإضافة إلى باقي قيادات وعناصر الإخوان الباقين والمتهمين في العملية وهم: محمد فرغلي ويوسف طلعت وهنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف وإبراهيم الطيب.

وقد بدأ التنفيذ في الساعة السادسة صباحا ليكون محمود عبد اللطيف أول من تم تنفيذ الحكم فيه وتلاه هنداوي دوير لينتهي الدور على المستشار عبد القادر عودة الذى تم تنفيذ الحكم فيه في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ولم تظهر هذه الصور في أي جريدة مصرية أو عربية، وقد انفردت بها في ذلك الوقت مجلة " باري ماتش" الفرنسية.



