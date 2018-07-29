زواج المتزوجة فى المنام دليل على الخير

29 يوليه 2018 - 11:59 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن أختي المتزوجة، تزوجت من شخص آخر مجهول، وهى الآن تمر بفترة قلق مع زوجها.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصل فى الزواج أنه يدل على المودة والرحمة والاستقرار والسكن لقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم 21.

وزواج المتزوجة يدل على الخير، والمنفعة لأهل بيتها أو زوجها، وإن رأت الحامل أنها تزوجت وعاينت زوجًا لها فقد تُرزق بأنثي، وإن تزينت مثل العروس وعاينت زوجًا لها معلوما كان أو مجهولاً فقد تُرزق ذكراً. وإن كانت الأخت لها أبناء فقد تدل الرؤيا على زواج أحد أبنائها.

وزواج المتزوجة وهى في كامل زينتها كالعروس ولم تعاين زوجاً لها ولم تصل إليه فهذا غير محمود، وإن وصلت إلى الزوج ودخل بها دلت على المنفعة والفرح لها بقدر زينتها. وإن تزوجت برجل ذو منصب أو شيخ ولا تعرفه فذلك خير لها وتحقيق أمنية وإن كانت مريضة دل على شفاءها. وإن كانت أختك تزوجت وتزينت ولم تعاين من تزوجته فقد يدل ذلك على الهم والتعب بينها وبين زوجها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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