  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

الإخوان يشعلون حربا بين مذيع الجزيرة ومستشار ولي عهد أبو ظبي

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد

الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

السيسي

السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

الريال الايراني

الدولار يدهس الريال الإيرانى

بث مباشر.. الرئيس يشهد فعاليات ثانى أيام مؤتمر الشباب

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن نظام الثانوية العامة

#

سر اختار «السيسي» عقد مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة

#

أديب: حين سمعت السيسي أمس عرفت ما سيفعله العام القادم

#

حديث الرئيس ليس مكانه مؤتمر الشباب

الشباب

السيسي

جامعة القاهرة

المؤتمر الوطني

قاعة المؤتمرات

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات ثاني أيام المؤتمر الوطني السادس للشباب في دورة جديدة من دورات هذه المؤتمرات والذي تستضيفه جامعة القاهرة.

وللمرة الأولى، يشهد المؤتمر الوطني للشباب حضور هذا الكم من المدعوين؛ إذ يصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى نحو 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور.

وخلقت هذه المؤتمرات حالة جديدة من التواصل والحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع، وبين رجال الدولة ومسئوليها، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة يومين السبت والأحد 28 و29 يوليو الجاري.

شاهد البث المباشر..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "إليسا" تعلق على الإفراج عن عهد التميمى
» "شيري" تكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود
» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين
» بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم فى الأسواق
» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية