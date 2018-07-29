الدولار يدهس الريال الإيرانى

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متابعات- محمد الخرو

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انهار الريال الإيراني مجددًا مقابل الدولار الأمريكي في سوق الصرف ليقترب سعر العملة الخضراء من الـ100 ريال إيراني.

وأكدت تقارير أسعار صرف العملات أن سعر صرف الدولار وصل إلى  97500 ريـال إيراني أمس مقابل 85500 ريـال إيراني قبل أسبوع، حيث أرجع مختصون هذا الانهيار المدوي للريال الإيراني نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وشح النقد الأجنبي مع اقتراب تطبيق العقوبات الأمريكية ضد ايران.

وفقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات.

أدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى تراجع سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي لنظام الملالي وإلى غضب عام من التربح، وفقًا لـ"رويترز".

وفي سياق متصل بالأزمة التي يواجهها الاقتصاد تتجه الحكومة الإيرانية إلى تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد مع مواجهة البلاد لعقوبات أمريكية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية.



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