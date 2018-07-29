"حمية المتوسط" تؤدى لانخفاض المرض بالسرطان

29 يوليه 2018 - 10:48 ص

أجرى باحثون بالمعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية بباريس، دراسة تؤكد أن اتباع نظام غذائي يعتمد على "حمية البحر المتوسط"، يؤدي لانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن الصندوق العالمي والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، يفيدان بأنه يمكن تجنب حوالي 35% من إصابات سرطان الثدي، و45% من إصابات سرطان القولون والمستقيم عن طريق التقيد بالتوصيات الغذائية والأكل الصحي.

ويتميز النظام الغذائي لشعوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء، ويعرف هذا النظام الغذائي بـ"حمية البحر المتوسط".