شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي يظهر من خلالها أثناء توقيعه على قميص ترتديه إحدى معجباته.

وأثير الجدل بين محبي "صلاح" بسبب زاوية الصورة التي فتحت بابًا لا يغلق من التكهنات، لكن الكثير من المتابعين خاصة من لديهم خبرة في التصوير حسموا الجدل حول حقيقة الصورة.

وتبين أن صلاح كان يمسك بتيشيرت المعجبة من ناحية الكتف لكي يجعل التيشيرت صالحًا للكتابة عليه، لكن زاوية الصورة أوحت للبعض بأمر آخر ليس له علاقة بطبيعة الصورة.

شاهد..


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