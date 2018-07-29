إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

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وزير النقل

السكك الحديدية

هشام عرفات

القضبان،

سيد سالم

أقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، سيد سالم رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادث خروج قطار القاهرة -أسوان عن القضبان، وشمل القرار تكليف المهندس أشرف محمد رسلان للقيام بأعماله.

ويأتي القرار في أعقاب وقوع حادث خروج عربات من القطار 982 مكيف القاهرة - أسوان عن القضبان صباح اليوم الأحد، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر يوليو الجاري بعد سقوط 3 عربات من قطار 986 مكيف القاهرة- قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة- السد العالي.

وكان الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أكد أن مستشفى كوم أمبو المركزي استقبل 6 حالات من ركاب قطار أسوان القاهرة الذي خرج من على القضبان فجر اليوم.


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