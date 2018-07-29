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اليوم.. النطق بالحكم على بديع و832 آخرين فى أحداث العدوة

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مرشد الاخوان
مرشد الاخوان

جمال زكى

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تصدر محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشرين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر  ومنة  سر محسن شيمى ومحمد مصطفى هارون الحكم بحق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و832 آخرين فى أحدث عنف وقعت بمركز  العدوة بمحافظة المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة  والنهضة.

وقال دفاع المتهمين إن القضية  يحاكم فيها 833 متهمًا بينهم  400  متهم حضورى والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم  فى إعادة إجراءات محاكمتهم  فى أحداث اقتحام قسم شرطة  العدوة والإدارة الزراعية والإدارة البيطرية بمركز لعدوة شمال محافظة المنيا.

 وكانت محكمة  النقض قد  ألغت  الأول الصادر فى ابريل  2014  بحق 683  متهما وهو الإعدام  بحق 189 متهما  والبراءة لـ496  آخرين والمؤبد لـ4  آخرين  إلى جانب 150  متهمًا فى اقتحام الإدارة الزراعية والبيطرية بالمدينة بأن  أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة  

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