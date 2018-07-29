مصرع وإصابة 31 في حادث مروع ببورسعيد

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تصادم بين سيارتين

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في تصادم سيارة رحلات بسيارة ومقطورة "د . ق. ب" 3847  بالكيلو 17 بالقرب من محطة تحصيل الرسوم جنوب بورسعيد.

وردت معلومات للواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد يفيد بمصرع 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين نتيجة تصادم أتوبيس رحلات دقهلية يحمل العاملين بمصانع الاستثمار ببورسعيد بسيارة نقل  بالكيلو 17.

تم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى بورسعيد العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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