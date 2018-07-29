» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين

29 يوليه 2018 - 09:55 ص

توفى الفنان مصطفى العلى منذ قليل، عن عمر يناهز الـ25 عامًا وأكد الخبر أصدقاؤه من الوسط الفني عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يعلنوا السبب وراء وفاته.

كما أعلن أحد أصدقائه عبر حسابه الشخصي أن صلاة الجنازة ستقام في مدينة غمرة أمام منزله، وسيتم دفن الجثمان فى مدينة طوخ.

ونشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي صورة للراحل عبر خاصية القصص القصيرة ومكتوب عليها: "مصطفى العلي مات من يومين وهو نايم في بيته لوحده ومحدش حس بيه ولا عرف غير النهاردة لما شمو ريحة طالعة من شقته ويخبطو مبيردش كسروا الباب لاقوه ميت لوحده ومحدش حس بيه، يارب على الوجع أنا مصدومة ومذهولة".

وتابعت بقولها: "شاب زي الورد وكان محترم وكل حد عرفه حبه كان حلمه يبقى نجم، الله يرحمك يا مصطفى ويجعل مثواك الجنة، ملعون أبو دي دنيا ولا تسوى بكل اللي فيها، أسالوا على بعض.. في ثانية الموت ممكن يأخد حد منكم وتندموا ألف مرة إنكم مكلمتهوش، حقك عليا يا مصطفى بقالي مدة مكلمتكش، حقك عليا يا صاحبي ربنا يرحمك يا رب اللهم أغثنا من الموت على غفلة يا رب وارحم موتانا أمين".

كانت آخر مشاركة للفنان الراحل الفنية فى مسلسل "البارون" مع الفنان عمرو عبد الجليل، كما شارك فى العديد من الأعمال، منها "الإكسلانس، شهادة ميلاد، شمس، السيدة الأولى، دنيا جديدة، عيون القلب".