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المصابون فى خروج قطار أسوان عن القضبان

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قطار
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وزارة الصحة

المصابين

قطار

القضبان،

مستشفى كومبو العام

أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن مستشفى كوم أمبو المركزي استقبل 6 حالات من ركاب قطار أسوان القاهرة الذي خرج من على القضبان فجر اليوم.

وشملت الحالات:

"مصطفى حمادة أحمد، 24 عاما، وجنا محمد غريب، 7 أعوام، وخالد عز الدين عبداللطيف، 52 عاما، وأيمن ظريف نجيب، 50 عاما، وإيمان عيد عوض الله، 40 عاما، وإسلام عادل عبدالرحيم، 26 عاما".

وتراوحت الإصابات بين كدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق اليسرى.



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