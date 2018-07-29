"موسى": "السيسى" حزين

29 يوليه 2018 - 09:34 ص

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المصريين بالتفاعل مع هاشتاج "حقك علينا يا سيسي"، الذى انطلق بالتزامن مع المؤتمر الوطني السادس للشباب.

وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حزينًا في المؤتمر الوطني السادس للشباب بسبب قيامه بالإصلاح ومع ذلك يقابله البعض بالانتقاد.

وعن ترقية الفريق محمد زكي وزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول قال: "الرئيس السيسي عارف بيعمل إيه، مفيش حاجة بصدفة".

شاهد الفيديو..