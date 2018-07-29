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الصور الأولي لخروج قطار أسوان عن القضبان

قضايا وحوادث

قطار
جانب من القطار

محمد الخرو

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وزارة الصحة

وزير النقل

الاسعاف

قطار

كوم أمبو

خرج القطار رقم 982 الإسباني المتجه من القاهرة لأسوان عن عن القضبان أمام قرية السيد سعيد بمركز كوم امبو محافظة أسوان.

وتم تشكيل لجنة فنية من قبل وزير النقل للوقوف حول أسباب الحادث.

وفي سياق أخر دفعت وزارة الصحة بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين والجرحي إلى أقرب مستشفيات في إطار موقع الحادث.  

وأعلنت هيئة السكة الحديد، اعتذارها عن تأخر بعض قطارات خط الصعيد نتيجة سقوط جرار قطار 982 مكيف القاهرة - أسوان وبعض من عرباته بين محطتى سِلَوِى وكاجوج، وعلى الفور أصدر رئيس الهيئة تعليماته لتحرك آلات الرفع والأوناش، لرفع الجرار والعربات الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى مسارها مرة أخرى.
شاهد الصور..










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