تشبيه غريب من "الأوقاف" لخطبة الجمعة

29 يوليه 2018 - 09:30 ص

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعمل على تجديد الخطاب الديني منذ 4 سنوات، من خلال خطة تتكون من عدة محاور منها توحيد خطبة الجمعة بعد أن كانت أشبه ببرامج "التوك شو"، بحسب وصفه.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مبادرة تجديد الخطاب الديني التي أصدرها الرئيس السيسي منذ عامين، تؤكد أن الرئيس مهموم بتجديد الخطاب الديني، لتأثيره الكبير على مستقبل الأمة.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنهم اهتموا بعودة الأخلاقيات والتي كانت تحللت بعد ثورة 25 يناير، حيث عمدت وزارة الأوقاف إلى إحياء الصفات الأخلاقية الحميدة، مضيفًا: "الإسلام ليس سواك وجلباب قصير".