شاهد .. عمرو دياب يثير الجدل من جديد .. والسبب "دينا الشربيني"

29 يوليه 2018 - 09:22 ص

أحيا المطرب عمرو دياب حفلًا غنائيًا في اليونان ، وتحديدًا في مدينة "ناموس ميكونوس" يوم الجمعة الماضي .



وظهر الهضبة كما يلقبه جمهوره، بدون الشعر الأصفر الذي ظهر به على ملصق ألبومه الجديد "كل حياتي"، والذي أثار حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية.

ونشر دياب صور الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهر فيها تواجد الآلاف من محبي الهضبة لحضور الحفل.

وبات تواجد الفنانة دينا الشربيني في حفلات الهضبة الأخيرة أمرا معتادا، وهو ما ظهر في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تواجدت دينا الشربيني إلى جوار عمرو دياب وكانت تضع يدها على كتفه أثناء التقاط الصورة لهما، وذلك رغم كل ما يشاع عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين الثنائي، وهو ما يلتزمان الصمت تجاهه.