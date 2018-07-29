الدولار ينتعش في البنوك اليوم

29 يوليه 2018 - 09:14 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولارمقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يوليو.

سجلت الورقة الخضراء 17.84 جنيه للشراء، و17.94 للبيع في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.