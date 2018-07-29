خطأ شائع نعتقده فيما يخص تناول "الجبن" .. ودراسة تنفيه

29 يوليه 2018 - 07:55 ص

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الجبن لا يتسبب في أية أضرار طبية كما يظن البعض .



وكان هناك الكثير من الخطابات في السنوات الأخيرة حول تأثير منتجات الألبان المستهلكة على صحة الشخص، وتحديدا فيما يتعلق بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

الآن دراسة جديدة دعمت فكرة أن الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، لن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل قلبية في وقت لاحق من الحياة.

وقد تم إجراء البحث الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية على مدى 22 عاما.

وقام الباحثون بتقييم 2907 من البالغ عمرهم 65 عاما أو أكثر، ولم يكن لدى أي منهم أي شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية في البداية.

وقد تم تقييم تركيز الأحماض الدهنية الموجودة في بلازما الدم لجميع المشاركين في بداية الدراسة، وبعد ست سنوات، ثم بعد 13 سنة.

وقد سجل الفريق 2428 حالة وفاة بحلول نهاية الدراسة، 833 منها حدثت نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الدهنية في دمائهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 42%.

كما أن حمض heptadecanoic الموجود في الدم، وهو شكل من الأحماض الدهنية المشبعة، ارتبط بانخفاض مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت مارسيا أوتو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها ليست فقط للدعم، هي أيضا تعزيز كبير لمجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن دهون الألبان لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب كما كان الاعتقاد السائد"، وأضافت: "بل إن النتائج تشير إلى أن الأحماض الدهنية الموجودة في الألبان قد تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا السكتة الدماغية".

وتابعت البروفيسورة أوتو قولها: "لقد تعرض المستهلكون لمعلومات كثيرة ومتناقضة حول النظام الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالدهون، لذلك من المهم أن تكون هناك دراسات قوية تمكن للناس اتخاذ الخيارات الأكثر توازنا وعلمية بالاستناد إلى حقائق علمية بدلا من الإشاعات".