  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:20 ص
بحث متقدم
صلاح

أسباب "الضغوط" التي يشعر بها "صلاح" هذه الفترة

أرشيفية

"هتخلصوا من عاري" .. رسالة تكشف سر انتحار فتاة شبرا الخيمة

سوق العقارات بمصر

إذا كنت من مالكي العقارات فعليك بمعرفة هذه النبوءات عن السوق

أرشيفية

سيارات الإسعاف تنقل المصابين بعد خروج قطار عن مساره بأسوان

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على "الغيطي" لهذا السبب

نقابة الأطباء تتقدم للحكومة بقانون "كادر جديد"

"الأطباء" تكشف تفاصيل مثيرة بشأن "عنتيل الدقهلية"

السيسي ووزير الدفاع

هذا هو سر ترقية وزير الدفاع بجامعة القاهرة

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

خطأ شائع نعتقده فيما يخص تناول "الجبن" .. ودراسة تنفيه

الصفحة الأخيرة

تناول الجبن
تناول الجبن

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كشف فضائح جديدة عما فعلته الجاسوسة الروسية بأمريكا

#

تغييرات كبيرة في قواعد "دوري أبطال أوربا" المقبل

#

«فيفا» يُغرم اتحاد الكرة 50 ألف فرنك

#

«السيسي» يوافق على استيراد الأرز

تناول الجبن

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول الجبن لا يتسبب في أية أضرار طبية كما يظن البعض .

وكان هناك الكثير من الخطابات في السنوات الأخيرة حول تأثير منتجات الألبان المستهلكة على صحة الشخص، وتحديدا فيما يتعلق بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

الآن دراسة جديدة دعمت فكرة أن الدهون المشبعة الموجودة في منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، لن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل قلبية في وقت لاحق من الحياة.

وقد تم إجراء البحث الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية على مدى 22 عاما.

وقام الباحثون بتقييم 2907 من البالغ عمرهم 65 عاما أو أكثر، ولم يكن لدى أي منهم أي شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية في البداية.

وقد تم تقييم تركيز الأحماض الدهنية الموجودة في بلازما الدم لجميع المشاركين في بداية الدراسة، وبعد ست سنوات، ثم بعد 13 سنة.

وقد سجل الفريق 2428 حالة وفاة بحلول نهاية الدراسة، 833 منها حدثت نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت النتائج التي توصلوا إليها إلى أن الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من الأحماض الدهنية في دمائهم انخفض لديهم خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 42%.

 

كما أن حمض heptadecanoic الموجود في الدم، وهو شكل من الأحماض الدهنية المشبعة، ارتبط بانخفاض مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت مارسيا أوتو، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها ليست فقط للدعم، هي أيضا تعزيز كبير لمجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن دهون الألبان لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب كما كان الاعتقاد السائد"، وأضافت: "بل إن النتائج تشير إلى أن الأحماض الدهنية الموجودة في الألبان قد تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا السكتة الدماغية".


وتابعت البروفيسورة أوتو قولها: "لقد تعرض المستهلكون لمعلومات كثيرة ومتناقضة حول النظام الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالدهون، لذلك من المهم أن تكون هناك دراسات قوية تمكن للناس اتخاذ الخيارات الأكثر توازنا وعلمية بالاستناد إلى حقائق علمية بدلا من الإشاعات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تأثيرات كبرى لرحيل رونالدو عن الليجا .. أبرزها ما سيحدث لميسي
» تويتر يخسر ما يقرب من 7 مليار دولار في ساعات .. ما السر؟
» سر عدم زيارة أي شخص للقمر منذ 45 سنة
» الحكم يطلب من "أوزيل" التوقيع على كارت خاص به تضامنًا معه
» استقالة كبير أساقفة أمريكا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
» 5 نصائح لتوفير وقود سيارتك عند القيادة
» ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بمشاركة "صلاح"
» السعودية تحذر الأجانب من هذا الأمر بموسم الحج
» عظام امرأة دفنت قبل 4500 عام تحير العلماء
» وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن نظام الثانوية العامة
» مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى