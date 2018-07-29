» استقالة كبير أساقفة أمريكا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

29 يوليه 2018 - 07:43 ص

قبل البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان - استقالة ثيودور مكاريك، كبير الأساقفة السابق في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اتهامه بانتهاكات جنسية في حق قُصر وشبان .



وقال الفاتيكان، في بيان، إن مكاريك أرسل خطاب استقالته للبابا الليلة الماضية.



وجاء في البيان: "قبل البابا فرنسيس استقالته من منصب الكاردينال، وأمر بتعليق توليه أي منصب كهنوتي، إلى جانب إلزامه بالبقاء في منزل (لم يحدد له حتى الآن) لقضاء الحياة في الصلاة، والتكفير عن الذنوب لحين النظر في الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة كنسية عادية".