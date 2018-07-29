  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر08:22 ص
بحث متقدم
صلاح

أسباب "الضغوط" التي يشعر بها "صلاح" هذه الفترة

أرشيفية

"هتخلصوا من عاري" .. رسالة تكشف سر انتحار فتاة شبرا الخيمة

سوق العقارات بمصر

إذا كنت من مالكي العقارات فعليك بمعرفة هذه النبوءات عن السوق

أرشيفية

سيارات الإسعاف تنقل المصابين بعد خروج قطار عن مساره بأسوان

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على "الغيطي" لهذا السبب

نقابة الأطباء تتقدم للحكومة بقانون "كادر جديد"

"الأطباء" تكشف تفاصيل مثيرة بشأن "عنتيل الدقهلية"

السيسي ووزير الدفاع

هذا هو سر ترقية وزير الدفاع بجامعة القاهرة

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف معلومة هامة عن الدروس الخصوصية

ON Live

صدمة إعلامية بعد إغلاق «DMC » و«ON Live»

السيسي

«السيسي»: لهذا السبب انتشر الإلحاد في مصر

5 نصائح لتوفير وقود سيارتك عند القيادة

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

لم نصب بلعنة الفراعنة في تابوت" سيدي جابر"

#

حريق هائل داخل محطة وقود فى البحيرة

#

تفخيخ المدن بـ«محطات الوقود» العشوائية

#

أبوريدة: ما حدث بمونديال روسيا صدمة كبيرة

استهلاك الوقود

توفير وقود السيارة

نصح خبراء في مجال السيارات بعدة أمور يمكن من خلالها أن يوفر السائق في نسب الوقود المستهلكة كالتالي :

1. الالتزام بالسرعة المقررة للطريق ، فهو فضلًا على أنه يحمي من الحوادث ، إلا أن الخبراء ينصحون إلا تزيد سرعة السيارة عن 100 كيلو في الساعة حفاظًا على عدم استهلاك نسب أكبر من الوقود .

2. كلما زاد حمل السيارة زاد استهلاك الوقود ، بالتالي يجب التخلص من الأمتعة غير الضرورية وتوزيع الركاب في حالة السفر بأكثر من سيارة .

3. يجب ضبط إطارات السيارة بشكل صحيح ، حيث أن عدم ضبط الهواء الذي بها يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 5% .

4. إذا كنت مستخدمي التكييف في السيارة فيجب عدم المبالغة في تقليل درجات حرارة السيارة لكي لا يزيد استهلاك الوقود ، والأفضل ألا تفرق درجة حرارة التكييف عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 10 درجات .

5 . فتح نوافذ السيارة قد يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود لذا فالأفضل إغلاقها واستعمال التكييف .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تأثيرات كبرى لرحيل رونالدو عن الليجا .. أبرزها ما سيحدث لميسي
» تويتر يخسر ما يقرب من 7 مليار دولار في ساعات .. ما السر؟
» سر عدم زيارة أي شخص للقمر منذ 45 سنة
» الحكم يطلب من "أوزيل" التوقيع على كارت خاص به تضامنًا معه
» استقالة كبير أساقفة أمريكا بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
» 5 نصائح لتوفير وقود سيارتك عند القيادة
» ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بمشاركة "صلاح"
» السعودية تحذر الأجانب من هذا الأمر بموسم الحج
» عظام امرأة دفنت قبل 4500 عام تحير العلماء
» وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن نظام الثانوية العامة
» مشروع قانون يرفع رواتب ضباط الشرطة لأكثر من 40 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى