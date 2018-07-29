» 5 نصائح لتوفير وقود سيارتك عند القيادة

29 يوليه 2018 - 06:43 ص

نصح خبراء في مجال السيارات بعدة أمور يمكن من خلالها أن يوفر السائق في نسب الوقود المستهلكة كالتالي :



1. الالتزام بالسرعة المقررة للطريق ، فهو فضلًا على أنه يحمي من الحوادث ، إلا أن الخبراء ينصحون إلا تزيد سرعة السيارة عن 100 كيلو في الساعة حفاظًا على عدم استهلاك نسب أكبر من الوقود .



2. كلما زاد حمل السيارة زاد استهلاك الوقود ، بالتالي يجب التخلص من الأمتعة غير الضرورية وتوزيع الركاب في حالة السفر بأكثر من سيارة .



3. يجب ضبط إطارات السيارة بشكل صحيح ، حيث أن عدم ضبط الهواء الذي بها يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 5% .



4. إذا كنت مستخدمي التكييف في السيارة فيجب عدم المبالغة في تقليل درجات حرارة السيارة لكي لا يزيد استهلاك الوقود ، والأفضل ألا تفرق درجة حرارة التكييف عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 10 درجات .



5 . فتح نوافذ السيارة قد يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود لذا فالأفضل إغلاقها واستعمال التكييف .



