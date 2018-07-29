» 5 نصائح لتوفير وقود سيارتك عند القيادة

أحمد عادل شعبان
نصح خبراء في مجال السيارات بعدة أمور يمكن من خلالها أن يوفر السائق في نسب الوقود المستهلكة كالتالي :
1. الالتزام بالسرعة المقررة للطريق ، فهو فضلًا على أنه يحمي من الحوادث ، إلا أن الخبراء ينصحون إلا تزيد سرعة السيارة عن 100 كيلو في الساعة حفاظًا على عدم استهلاك نسب أكبر من الوقود .
2. كلما زاد حمل السيارة زاد استهلاك الوقود ، بالتالي يجب التخلص من الأمتعة غير الضرورية وتوزيع الركاب في حالة السفر بأكثر من سيارة .
3. يجب ضبط إطارات السيارة بشكل صحيح ، حيث أن عدم ضبط الهواء الذي بها يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بنسبة 5% .
4. إذا كنت مستخدمي التكييف في السيارة فيجب عدم المبالغة في تقليل درجات حرارة السيارة لكي لا يزيد استهلاك الوقود ، والأفضل ألا تفرق درجة حرارة التكييف عن درجة الحرارة الخارجية بأكثر من 10 درجات .
5 . فتح نوافذ السيارة قد يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود لذا فالأفضل إغلاقها واستعمال التكييف .
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