» ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بمشاركة "صلاح"

اكتسح فريق ليفربول الإنجليز فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في ثاني لقاءات الريدز بكأس الأبطال الدولية.

افتتح ليفربول أهداف المباراة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح وسددها بنجاح السنغالي ساديو ماني، قبل أن يعادل اليونايتد النتيجة سريعا في الدقيقة 31 عبر أندرياس بيريرا.

وفي الشوط الثاني نجح الريدز في إضافة 3 أهداف دفعة واحدة عبر دانيل ستوريدج في الدقيقة 66، ثم ألواسي اوجو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم شيردان شاكيري مهرجان الأهداف في الدقيقة 82 من خلفية مزدوجة رائعة.







