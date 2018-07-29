» السعودية تحذر الأجانب من هذا الأمر بموسم الحج

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حذرت السلطات السعودية، يوم السبت، المقيمين الأجانب في المملكة، من الذهاب إلى الحج، من دون تصريح رسمي، مشيرة إلى أنه سيتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها 10 سنوات.
وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان له اليوم السبت، أن تصريح الحج هو إذن الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، للمواطنين والمقيمين، ومن لا يحمله فلن يسمح له بدخولها، محذرًا من عقوبات تنتظر المخالفين.
وأضاف الأمن العام، أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة، على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة، الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريح بالدخول.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تصريح الحج من خلال التسجيل بإحدى الشركات المرخصة بخدمة حجاج الداخل.
وأضاف، أنه سيتم توثيق هوية المخالف من المقيمين بالمملكة عن طريق "البصمة"، وإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها لمدة 10 سنوات، محذرًا من أنه سيتم ضبط المركبات الناقلة للحجاج دون تصاريح، وتطبيق العقوبة على قائدها، وكل من تثبت مشاركته بالمخالفة، والمطالبة بمصادرتها قضائيًّا.

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