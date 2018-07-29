أسطول بحري يتحدى حصار الاحتلال لقطاع غزة

29 يوليه 2018 - 01:32 ص

أفاد ناشطون أن أسطولا من 3 سفن يسعى لخرق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بات قريبا من وجهته رغم عدم تحديد موقع سفنه بدقة.



وغادر «أسطول الحرية» باليرمو في صقلية، 21 يوليو، ومن المتوقع أن تكون «عودة» أول سفينة تصل، الأحد، إلى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس المشارك للاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، بيير ستامبول.



وقال «ستامبول»، الذي لم يرافق الأسطول، إن نحو 40 ناشطا من 15 بلدا بينهم 2 من فرنسا يشاركون في هذه الرحلة.



ومن المتوقع ان تعترض البحرية الإسرائيلية السفن في البحر قبل أن تقتادها إلى مرفأ إسرائيلي.

