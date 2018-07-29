إحباط محاولة تهريب تمثال ذهبي يعود للعصر الفرعوني

29 يوليه 2018 - 01:05 ص

أعلنت مصر، السبت، إحباط محاولة تهريب تمثال ذهبي أثري يعود للعصر الفرعوني.



ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص (لم تسمه) وبحوزته تمثال فرعوني ذهبي بمحافظة الشرقية، شمالي البلاد.



وقال البيان إن السلطات أوقفت الشخص في محطة سكة حديد، وبمواجهته اعترف بحيازته التمثال الفرعوني بقصد تسليمه لأحد الأشخاص.



وأوضح أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لإجراء التحقيق".



وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت مصر بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت.

