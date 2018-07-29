"حماس": إسرائيل ستدفع ثمن قتل عناصر الحركة

29 يوليه 2018 - 01:02 ص

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس" الفلسطينية، مساء السبت، إن إسرائيل ستدفع ثمن قتل عناصر من الحركة.



جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تأبين ثلاثة من عناصر "كتائب القسام"، الذراع العسكري للحركة، استشهدوا، الأربعاء الماضي، في قصف إسرائيلي.



وأضاف الحية، وهو عضو المكتب السياسي للحركة أن "الاحتلال سيدفع ثمن جريمة قتل هؤلاء الأبطال، وهذا أمر سيحدث قصر الزمان أم طال".



وشدّد أن الفلسطينيين "لن يكونوا أهدافًا لرصاص ومدافع الجيش الإسرائيلي"، وأن "كل من يريد الأمن والأمان في المنطقة عليه أن يسارع لرفع الحصار عن قطاع غزة".



وأكد الحيّة أن "حماس" لا تهوى الحروب، ولكنها "جاهزة للدفاع عن أبناء شعبنا".



وتابع أن مسيرات العودة على حدود غزة "مستمرة حتى ينكسر الحصار عنا".



ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

