دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"

28 يوليه 2018 - 11:10 م

أكد طارق عبدالعزيز، خبير البروتوكول الدولي والمراسم، أن الصورة الذهنية لترقية الرتب العسكرية هي في الأماكن العسكرية، وإن ترقية الفريق أول محمد زكي في جامعة القاهرة مقبول طالما في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه كسر القواعد، لأن قواعد الترقية حقه فقط.



وأوضح "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، أن «ترقية الفريق أول محمد زكي في الجامعة له رسائل بوجود السيسي ورئيس الوزراء والقيادات، ومن الرسائل أن الشباب والجيش يد واحدة»، مضيفًا أن «حضور رئيس الجمهورية احتفالات تقليد الرتب العسكرية يجعلها صحيحة لو أجريت في أي مكان أو احتفال».

