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الاحتلال يعتقل رسامين إيطاليين بسبب جدارية "التميمي"

عرب وعالم

عهد التميمي
عهد التميمي

المصريون ووكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، رسامين إيطاليين رسما جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وأوضح المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، أن قوات الاحتلال أعتقلت الرسامين الإيطاليين أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة، إضافة إلى إعتقال الناشط مصطفى الأعرج.
وأشار إلي أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصا لرسم صورة« التميمي» تكريما لها في يوم إطلاق سراحها الذي سيصادف يوم غد، لافتا إلى أنهما تعرضا سابقا إلى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.

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